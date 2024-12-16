مباحثات قضائية بين ليبيا وفرنسا بشأن ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب

التقى النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، المدعي الوطني الفرنسي المعني بمكافحة الإرهاب وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أوليفييه كريستن، وذلك في مقر الادعاء الوطني لمكافحة الإرهاب بفرنسا.

وقال مكتب النائب العام، في بيان نشره تلفزيون "الوسط" الليبي، أن لقاء الصور والمدعي العام الفرنسي تناول تعزيز التعاون في المسائل الجنائية بين النيابتين؛ ومقترح إنجاز التحقيقات ذات الطابع المشترك.

وأضاف مكتب النائب العام الليبي أن اللقاء تطرق إلى تقاسم الخبرة لغرض تنمية مهارات أعضاء النيابة العامة الليبية في مجالات التحقيق ذات الصلة.