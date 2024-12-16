برشلونة يتعثر أمام ليجانيس في الدوري الإسباني

تلقى برشلونة هدفًا مبكرًا أمام مضيفه ليجانيس في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس الأحد، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني موسم 2024/2025.

ونجح ليجانيس في مباغتة متصدر الدوري الإسباني، حيث سجل اللاعب سيرجيو جونزاليس الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، بعد رأسية متقنة هزت شباك الحارس الكتالوني.

بدأ برشلونة اللقاء وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، بينما يحتل ليجانيس المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة، ما يضيف إثارة خاصة للمباراة التي يسعى فيها الطرفان لتحقيق أهدافهما المختلفة في المسابقة.