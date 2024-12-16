هجوم أمريكي بريطاني يستهدف محافظة حجة اليمنية

شن الطيران الأمريكي البريطاني اليوم الاثنين، غارة على مديرية ميدي في محافظة حجة اليمنية.

وقال مصدر أمني إن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدف منطقة بحيص بمديرية ميدي في محافظة حجة اليمنية".

وأشار إلى أن العدوان شن غارة يوم أمس على مديرية التحيتا في محافظة الحديدة.

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع الحوثيين في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأمريكية والبريطانية ردا على الغارات الجوية.