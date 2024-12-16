أبو زهرة: رئيس الفيفا يؤكد ثقته في تطور الكرة المصرية على يد مجلس أبوريدة

أكد مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن السويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، يثق في قدرة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، على تحقيق تطور كبير للكرة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وكشف أبو زهرة عن رسالة إنفانتينو لرئيس اتحاد الكرة، على هامش تواجدهما في قطر لحضور مباريات كأس إنتركونتيننتال.

وكتب مصطفى أبو زهرة عبر حسابه على فيس بوك: "المهندس هاني أبوريدة يتمتع باحترام وحب كبير من جميع عناصر المنظومة الكروية في العالم، ويحقق كل يوم معادلة صعبة يحافظ بها على مكانة بلده الغالي مصر في كل المحافل الدولية".

وجه إنفانتينو التهنئة لهاني أبوريدة ومجلسه، مشيرًا إلي أنه يتوقع تطور كبير في الكرة المصرية، خلال فترة المجلس الجديد.