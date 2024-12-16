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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

صلاح عبدالله ناعيا نبيل الحلفاوي: "ارتحت يا حبيبي بس أنا تعبت قوي من بعدك"

الفنان القدير الراحل
الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي
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نعى النجم الكبير صلاح عبد الله رفيق دربه الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي الذي توفي، أمس الأحد، ونشر عبد الله عبر حسابه الشخصي فيس بوك منذ  قليل، صورة للراحل وعلق عليها قائلًا:"الحمدلله إرتحت ياحبيبي بس أنا تعبت قوي..من ساعة مادخلت المستشفى يابلبل وأنا حالتي حالة مع السلامة في رعاية الله يانبيل يا أصيل ياجميل يامحترم..أرجوكم أرجوكم الفاتحة والدعاء للغالي قوي نبيل الحلفاوي".

الجدير بالذكر أن توفي  الفنان نبيل الحلفاوي  عن عمر ناهز 77 عاما، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، إثر تعرضه لأزمة صحية قبل أيام استدعت احتجازه في العناية المركزة.

صلاح عبدالله نبيل الحلفاوي ناعيا