بكلمات مؤثرة.. باهر دويدار ينعى نبيل الحلفاوي

نعى السيناريست باهر دويدار الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي الذي توفي، أمس الأحد، وقال عبر حسابه الرسمي الشخصي فيس بوك ونشر مجموعة من الصور للراحل وعلق عليه قائلًا:" بسم الله الرحمن الرحيم

((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))

صدق الله العظيم.

رحمة الله ورضوانه وفضله عليك يا استاذ

كنت مصريا بحق فشعرنا جميعا انك احد افراد عائلاتنا.. عشت معنا ولنا وبنا فأحببناك

و احترمت نفسك وفنك وجمهورك فاحترمناك فجزاك الله عنا خير الجزاء وعاملك بالكرم والفضل والإحسان

و إنا لله وإنا اليه راجعون"

الجدير بالذكر أن توفي الفنان نبيل الحلفاوي عن عمر ناهز 77 عاما، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، إثر تعرضه لأزمة صحية قبل أيام استدعت احتجازه في العناية المركزة.