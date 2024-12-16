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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

يسرا تنعي نبيل الحلفاوي

الفنان القدير الراحل
الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي
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نعت النجمة يسرا الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي الذي توفي، أمس الأحد، وقالت عبر حسابها الرسمي إنستجرام ونشرت صورة له، وعلقت عليها قائلة "خالص عزائي في وفاة الفنان النبيل والقدير نبيل الحلفاوي تغمده الله بواسع رحمته وآلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون"
الجدير بالذكر أن توفي  الفنان نبيل الحلفاوي  عن عمر ناهز 77 عاما، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، إثر تعرضه لأزمة صحية قبل أيام استدعت احتجازه في العناية المركزة.

يسرا نبيل الحلفاوي “البوابة نيوز”