شهود عيان يكشفون تفاصيل اللحظات الأخيرة لضحايا حريق شقة سكنية بالمنيل

تنشر "البوابة نيوز"، ملابسات نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة المنيل، والتي راح ضحيتها السيدة "نهير السباعي" ووالدتها ونجلها أحمد.

وقال شهود العيان، إن الأم حاولت حماية نجليها واحتضانه، لكنهما توفيا معًا، ولقب جيران الأم الضحية بـ "صديقة الحيوانات" بسبب حرصها علي طعامهم والرفق بهم.

قال شهود عيان على حادث اندلاع حريق داخل إحدى الشقق السكنية، بمنطقة المنيل التابعة لقسم شرطة مصر القديمة، أن الحريق استمر لمدة 4 ساعات متواصلة، وأدى إلى وفاة الأسرة بالكامل.

وأضاف شهود العيان، أن ضحايا الحريق هم من الام والابن والجدة، حيث أنهم خرجوا إلى البلكونة هربًا من ألسنة اللهب، وبعد فترة من الصراخ والاستغاثة، اشتعلت بهم النيران مما أدى إلى مصرعهم متأثرين بحروق بالغه، واختناق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق ووجود متوفين داخل شقة سكنية بمنطقة المنيل.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية مما أسفر عن وفاة الأسرة بالكامل، وتم الدفع ب5 سيارات إطفاء وتم إخماد الحريق، وجارى الوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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