المطرب السوري ساموزين يستغيث بالمسؤولين بسبب منعه من السفر لمصر

وجه المطرب السوري ساموزين رسالة استغاثة إلى المسؤولين بمصر بسبب منعه من السفر الى مصر لوجود قرار جديد بشان ذلك.

وكتب ساموزين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي موضحا المشكلة قائلا

نداء الي الجهات المعنيه مساء الخير أنا مواطن سوري فنان عايش بمصر بقالي اكثر من 30 سنه وأبني مصري الجنسيه وحاليا في المطار دبي وطالع الي القاهره، وللأسف تم منعي من السفر الي مصر بنائا علي القرار الجديد الذي لا أعلمه وان السورين قد منعو دخول مصر.

وتابع: للعلم أنني اعمل في مصر وبيتي في مصر وحياتي في مصر وأبني مصري وبقالي فقط أقل من أسبوع بره مصر فقط وراجع طبيعي وعندي حفله مرتبط بها هل من حل لهذا الأمر وعندي دعوه رسميه من الجهة المعنية للحفل هل من يستطيع المساعدة في ذلك

أول مرة في حياتي اكتب بوست بهذا الموضوع بس فعلا أنا متضرر جدا جدا كل اوراقي وأحوالي ودنيتي كلها في بيتي في مصر".

يذكر ان المطرب ساموزين قد احيا مؤخرا حفلًا غنائيًا رفع شعار كامل العدد، في أول ظهور له بعد أزمته الصحية الأخيرة، والتي دخل اثرها للمستشفى عدة أيام حيث ظهر بجسم نحيف وشعر باللون الأصفر وشارب، ورفع الحفل شعار كامل العدد وتفاعل الطلاب الحضور مع سامو بالرقص والغناء