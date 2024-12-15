محافظ البحيرة تشهد إطلاق مبادرة "فرحة ولادنا" لتجهيز 100 عروسة

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والنائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، اليوم الأحد، الاحتفالية التى نظمها الحزب بمجمع دمنهور الثقافى، في إطار الجهود المستمرة لدعم المبادرات التنموية والخدمية التي تهدف إلى تحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وذلك بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، النائب احمد دياب الأمين العام المساعد، النائب عصام هلال الأمين العام المساعد، النائب يحيى العيسوى الأمين العام المساعد، النائب عاطف ناصر الأمين العام المساعد، النائب خالد شلبي أمين التنظيم المركزي، والنائب محمد عبد الله زين الدين أمين الحزب بالبحيرة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال الاحتفالية تم إهداء 100 عمرة لحجاج بيت الله الحرام وتوزيع 50 كرسي متحرك، كما تم إطلاق مبادرة "فرحة ولادنا" التي تهدف إلى تجهيز 100 عروس من فتيات المحافظة من محدودي الدخل بالأجهزة الكهربائية والمنزلية، دعمًا للأسر المصرية وتعزيزًا لمبادئ التكافل الاجتماعي.

وفي كلمتها أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفاعلية الوطنية، وقدمت الشكر لأعضاء حزب مستقبل وطن ولشعب البحيرة، مؤكدة أن المحافظة شهدت حدثًا كبيرًا يعكس التعاون بين الدولة والأحزاب السياسية في تحقيق التكافل ودعم المجتمع.

كما أكدت أن الدولة المصرية على قلب رجل واحد، متحدّة بكافة أطيافها في مواجهة التحديات الراهنة، مشيرة إلى أن تماسك الشعب المصري يعكس قوة الإرادة والإصرار على تجاوز الأزمات، حيث يتعاون الجميع لتحقيق مصلحة الوطن العليا.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بدور مجلسي النواب والشيوخ في تعزيز التماسك الوطني والعمل الجاد من أجل تحقيق مصلحة الوطن ودورهم الفعال الذي يسهم بشكل كبير في دعم استقرار البلاد وتحقيق التنمية الشاملة.

كما أكد النائب أحمد عبد الجواد على أهمية الشراكة بين الحزب ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى سعادته بتواجده بمحافظة البحيرة والتي تعد المحطة الثالثة على مستوى الجمهورية في الجولات التنظيمية لحزب مستقبل وطن.

وفي خطوة لتعزيز الرعاية الصحية، تم افتتاح قسم العناية المركزة الجديد بمستشفى دمنهور التعليمي، والذي تم تجهيزه بدعم من أمانة الحزب بسعة 11 سريرًا وملحقاته، وذلك لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

كما تم افتتاح المقر الجديد لأمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة تأكيدًا على وحدة الصف وتكاتف الجميع لبناء مستقبل أفضل لأبناء الوطن.