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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

توتنهام يكتسح ساوثهامبتون بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي

فوز توتنهام
فوز توتنهام
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حقق فريق توتنهام هوتسبير فوز كاسح على مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح جيمس ماديسون التسجيل مبكر في الدقيقة الأولى، ليضع السبيرز في المقدمة منذ البداية. وأضاف النجم الكوري هيونغ مين سون الهدف الثاني في الدقيقة 12، قبل أن يعزز ديان كولوسيفسكي النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 14.

واصل توتنهام ضغطه الهجومي، وتمكن باب سار من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 25، قبل أن يعود جيمس ماديسون ليختتم الخماسية بتسجيل هدفه الثاني في اللقاء في الدقيقة 45.

بهذا الفوز العريض، أكد توتنهام قوته الهجومية وسيطرته الكاملة على المباراة، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة في صراعه على المراكز المتقدمة في الدوري.

 بينما يواجه ساوثهامبتون مزيدًا من الضغوط بعد هذه الهزيمة الثقيلة.

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