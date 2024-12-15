باحث: سوريا مُعرضة للانفجار في أي لحظة

قال عبد الرحمن ربوع، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، إن هناك عشرات الآلاف من الدواعش الموجدين في شمال شرق سوريا، وهناك ترتيبات أمنية مشددة من قوات سوريا الدمقراطية والتحالف الدولي لمواجهة هؤلاء، ولكن تظل سوريا معرضة للانفجار في أي لحظة.

وأضاف "ربوع"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على "القاهرة الإخبارية"، أن العالم يُدرك بأن التنظيمات الإرهابية في سوريا تُمثل خطرًا على الأمن والسلم الدوليين، وليس خطرًا على سوريا فقط.

وأشار إلى أن التوقعات تُشير إلى دخول الكثير من المتطرفين إلى سوريا خلال الفترة الحالية في ظل هشاشة الوضع الأمني، وعدم وجود ترتيبات أمنية محكمة، ولهذا قد تتحول سوريا إلى بؤرة للمتطرفين.