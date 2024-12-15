تشيلسي يحسمها بثنائية.. كوكوريلا وجاكسون يقودان البلوز لإسقاط برينتفورد

حقق فريق تشيلسي فوز ثمين على نظيره برينتفورد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم، ضمن منافسات الجولة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح الإسباني مارك كوكوريلا التسجيل للبلوز في الدقيقة 43 من الشوط الأول، مستغلًا كرة عرضية رائعة وضعها ببراعة في الشباك.

وفي الشوط الثاني، عزز نيكولاس جاكسون النتيجة بالهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 80 بعد تمريرة متقنة، ليمنح فريقه الأفضلية.

وحاول برينتفورد تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة، ونجح بريان مبيومو في تسجيل هدف برينتفورد الوحيد في الدقيقة 90، لكن الوقت لم يسعفهم لإدراك التعادل.

بهذا الفوز، واصل تشيلسي نتائجه الإيجابية، بينما زادت معاناة برينتفورد الذي لم يتمكن من مجاراة قوة البلوز خلال المباراة.