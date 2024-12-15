صور| بروتوكول تعاون مع هيئة يابانية لتطوير مشروعات استدامة المياه والأراضي بالوادي الجديد

وقعت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، بروتوكول تعاون وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، لمشروع "التنمية المستدامة بمجتمعات الواحات الخاصة باستخدامات الأراضي والمياه في مناطق الصحراء الغربية".

ويُعدّ مشروعًا بحثيًا ممولًا من الهيئة ووكالة العلوم والتكنولوجيا اليابانية (JST)، بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة الوادي الجديد.

وشهدت مراسم التوقيع حضور شينو ماساو، نائب مدير هيئة التعاون الدولي اليابانية، والدكتور أشرف العبد، رئيس برامج الهيئة.

وأوضحت حنان مجدي أن المشروع يهدف إلى دراسة مخزون المياه الجوفية في المحافظة بشكل دقيق، بهدف تحديد إجمالي المخزون ومدى استدامته لمشروعات التنمية القائمة، كما يشمل المشروع إجراء دراسات حول الأراضي القابلة للاستصلاح، مع التركيز على تطبيق أساليب حديثة تضمن استدامة الموارد المائية والتربة في المنطقة.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن المشروع سيتضمن إيفاد فريق من الخبراء اليابانيين مطلع العام المقبل، للقيام بالأعمال الميدانية والدراسات المتعمقة، ويتضمن المشروع ثلاثة محاور رئيسية: أولها تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه الجوفية، ثانيًا التعاون مع الهيئات البحثية لاستنباط سلالات من النباتات المقاومة للملوحة والجفاف، وأخيرًا تعزيز التنمية المجتمعية عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة، من خلال إنشاء منصة رقمية لربطها بالأراضي الزراعية.

وقالت: ستسهم هذه المنصة في ضبط استهلاك المياه وترشيده، كما ستوفر للمزارعين والمستفيدين معلومات دقيقة حول خصائص التربة ودرجة ملوحتها، مما يساعد على تحسين الزراعة وتحقيق أعلى العوائد الممكنة.

جانب من مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوادي الجديد واليابان لاستدامة المياه الجوفية (1)

جانب من مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوادي الجديد واليابان لاستدامة المياه الجوفية (2)

جانب من مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوادي الجديد واليابان لاستدامة المياه الجوفية (3)

جانب من مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوادي الجديد واليابان لاستدامة المياه الجوفية (4)