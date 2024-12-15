بمشاركة النني.. الجزيرة يخسر من العين في قمة الدوري الإماراتي

حقق نادي العين فوز ثمين على مضيفه الجزيرة بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2024/2025.

جاء الشوط الأول سلبي النتيجة رغم سيطرة شبه كاملة من الجزيرة وإهداره عدة فرص خطيرة، أبرزها تسديدة محمد النني التي ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، افتتح نبيل فقير التسجيل للجزيرة في الدقيقة 52 من رأسية قوية.، لكن العين عاد سريعًا ونجح لابا كودجو في تسجيل هدف التعادل برأسية رائعة في الدقيقة 63.

واصل كودجو تألقه وأضاف الهدف الثاني للعين في الدقيقة 69، قبل أن يختتم ثلاثيته "الهاتريك" بهدف ثالث في الدقيقة 85، ليؤمن فوز فريقه بنتيجة 3-1.

بهذا الانتصار، رفع العين رصيده إلى 18 نقطة ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي، بينما تجمد رصيد الجزيرة عند 17 نقطة في المركز السادس.