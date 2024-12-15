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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شاب في حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نقل بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف
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لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه في حادث سير بالوادي الجديد، اليوم الاحد، بعد تصادم دراجته النارية بسيارة نقل على طريق غرب الموهوب.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوفاة أشرف محمود (38 عامًا) نتيجة الحادث، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث. 

جرى نقل المتوفى إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، التي جرى إبلاغها بالواقعة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

وفيما جرى تحرير محضر بالحادث، تتواصل التحقيقات لمعرفة تفاصيل أكثر حول الحادث الذي أودى بحياة الشاب في لحظات.

حادث مستشفى مركز الداخلة دراجة