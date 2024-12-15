لايبزيج يهزم فرانكفورت “ مرموش” في مباراة مثيرة بالدوري الألماني

حقق فريق لايبزيج فوز مهم على نظيره آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحالية من الدوري الألماني.

افتتح بنيامين سيسكو التسجيل لصالح لايبزيج في الدقيقة 19، قبل أن يعزز لويس أوبيندا النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 51

وعلى الجانب الآخر، قلّص ناثانيال براون الفارق لفرانكفورت في الدقيقة 40، ليبقي فريقه في أجواء اللقاء.

وشهدت المباراة مشاركة مميزة للمحترف المصري عمر مرموش، الذي قدم أداءً جيدًا وتهيأت له عدة فرص للتسجيل، لكنه لم ينجح في هز الشباك رغم محاولاته المستمرة.

بهذا الفوز، عزز لايبزيج موقعه في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما يسعى آينتراخت فرانكفورت لتدارك النتائج في الجولات المقبلة.