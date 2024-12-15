الهضيبي: لجان حزب الوفد العامة ثابتة دون تغيير منذ 3 سنوات

ثمن الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد، اختيار المهندس حسين منصور رئيسًا للجنة التظلمات الخاصة بتعيين اللجان العامة حيث إنه وفدي قديم وليس له أي مصلحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع عدد من رؤساء اللجان العامة للحزب وسكرتارية العموم ورؤساء لجان المرأة والشباب، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالدقي.

وتابع: "وأريد أن أوضح بعض الظلم الذي وقع على إدارة الحزب خلال هذه الفترة، وأريد أن أؤكد أن اللجان العامة للحزب لم يتغير فيها عضو منذ أن تولى رئيس الحزب رئاسة الحزب منذ 3 سنوات باستثناء بعض التغييرات التي تمت وفقا للائحة الحزب وتم عرضها على المكتب التنفيذي للحزب".

وأردف: "وهناك 27 رئيس لجنة في المحافظات لم يتم تغير أحد منهم غير رئيس لجنة واحد ة والباقي مستمر في رئاسة اللجنة منذ 3 سنوات وهي بداية تولي الدكتور عبد السند يمامة رئاسة الحزب، ودور السكرتير العام هو التنظيم وانا مع كل الوفدين وعلي مسافه واحده من الجميع".