الأهلي يعلن التعاقد مع حمدي فتحي لتدعيم الفريق في مونديال الأندية 2025

أعلن النادي الأهلي رسميا التعاقد مع حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري الحالي، ونجم الفريق السابق على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي: قام محمود الخطيب، رئيس النادي، بزيارة ودية اليوم، إلى الشيخ خليفة بن حسن رئيس نادي الوكرة القطري، الذي ‏وافق رسميًّا على انضمام حمدي فتحي على سبيل الإعارة إلى صفوف النادي الأهلي قبل خوض مباريات كأس العالم للأندية ‏‏2025، والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو القادم.

يذكر أن حمدي فتحي، رحل عن الأهلي الموسم قبل الماضي في صفقة بيع نهائي لنادي الوكرة القطري.