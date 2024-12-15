برنامج تدريبي لمستشاري هيئة قضايا الدولة بعنوان الوعي الرقمي

تمكنت الإدارة العامة لشئون التحول الرقمي بهيئة قضايا الدولة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من توفير برنامج تدريبي بعنوان " الوعي الرقمي".

يهدف البرنامج لتنمية القدرات الرقمية وتنمية الوعي التكنولوجي والأمن الرقمي لمستشاري الهيئة،

ويأتي البرنامج في إطار تنفيذ خطة التطوير المؤسسي لمحافظات جمهورية مصر العربية .

وحاضر البرنامج دكتور / محمد محسن رمضان، خبير تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، محاضر الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية بالجهات الوطنية.

وتناول التدريب العديد من المحاور الخاصة بالوعي التكنولوجي وطرق تأمين الأجهزة والحسابات منها:-

١. مفاهيم الشبكة والاستخدام الآمن للتطبيقات على الإنترنت.

٢. إنترنت الأشياء(IOT) وإنترنت الأجسام (IOB)وإنترنت كل شئ(IOE)

٣. الأنظمة الذكية والمدن الذكية.

٤.التحول الرقمي ومنصات مصر الرقمية وتنمية المهارات الرقمية.

٥.الوعي التكنولوجي.

٦.أمن المعلومات والأمن السيبراني.

٧. الهجمات الإلكترونية والسيبرانية وأثرها على الاقتصاد والأمن القومي.

٨. التهديدات المتعلقة بالبيانات وخرق البيانات.

٩. البرمجيات الخبيثة.

١٠.طرق تأمين وحماية الأجهزة الذكية من الاختراق.

١١. طرق تأمين الحسابات المختلفة.

جاء ذلك برعاية المستشار عبد الرزاق شعيب ، رئيس قضايا الدولة، وفي إطار جهود الدولة المصرية لتطوير وتنمية المهارات الرقمية وتنفيذ مستهدفات مصر الرقمية لتحقيق رؤية مصر (٢٠٣٠) للتحول الرقمي والأمان والوعي الرقمي

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