الأرصاد: فرص لسقوط الأمطار خلال الخميس والجمعة تمتد للقاهرة الكبرى

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك توقعات بانخفاض أكبر في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن هناك انخفاضات في قيم درجات الحرارة خلال فترات الليل وتصل لـ6 درجات مئوية ومن المتوقع أن تصل لـ5 درجات على محافظات الصعيد.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الأحد، إنها تتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية ويحدث انخفاض في قيم درجات الحرارة وتصل لـ18 درجة مئوية خلال نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل.

وأشارت، إلى أنه من المتوقع أن تبدأ فرص الأمطار على المناطق الداخلية وتكون بشكل مؤثر أيام الخميس والجمعة وتمتد لمناطق القاهرة الكبرى، إلا أنه حتى الآن فرص بسيطة لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى، معقبة: "لابد من متابعة النشرات الجوية للتأكد من حالة الطقس ودرجات الحرارة ونشاط الرياح والأمطار خلال الأيام المقبلة".