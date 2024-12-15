شهود على حريق شقة المنيل: "الأطفال كانت بتصرخ في البلكونة ومحدش لحقهم"

قال شهود عيان على حادث اندلاع حريق داخل إحدى الشقق السكنية، بمنطقة المنيل التابعه لقسم شرطة مصر القديمة، أن الحريق استمر لمدة ٤ ساعات متواصلة، وأدى إلى وفاة الأسرة بالكامل.

وأضاف شهود العيان، أن الأسرة مكونه من طفلين ووالديهم، وخرجو إلى البلكونه هربًا من ألسنة اللهب، وبعد فترة من الصراخ والاستغاثة اشتعلت بهم النيران مما أدى إلى مصرعهم ، متأثرين بحروق بالغه، واختناق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق ووجود متوفين داخل شقة سكنية بمنطقة المنيل.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية مما أسفر عن وفاة الأسرة بالكامل، وتم الدفع ب٥ سيارات مكافئ وتم إخماد الحريق، وجارى الوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.