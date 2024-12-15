رئيس الوفد: "ليس لي مصلحة مع أحد ولن أسمح بسقوط بيت الأمة"

قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إنه كان رئيسا للجنة التي قررت عودة فؤاد بدراوي لحزب الوفد في فترة المستشار بهاء أبوشقة، قائلا: "انا اللي كتبت بقلمي قرار عودة فؤاد بدراوي للحزب".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، مع عدد من رؤساء اللجان العامة للحزب وسكرتارية العموم ورؤساء لجان المرأة والشباب، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالدقي.

وأضاف يمامة، أن الاجتماع الذي تم يوم الجمعه الماضية بقيادة بدراوي الغرض منه ليس مصلحة الحزب ولن أسمح بأي مخالفات لأن مسؤوليتي حماية الحزب.

وتابع: "انا ليس لي مصلحة مع أحد، ولا أنفق المال على أي شئ يسئ للحزب، أو أعضاء الحزب، لأن هذا ليس مبدأي وسوف انتظر تقرير عمل اللجان".