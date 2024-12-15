تشيلسي يتقدم على برينتفورد في الشوط الأول

أنهى فريق تشيلسي الشوط الأول متقدمًا على نظيره برينتفورد بنتيجة 1-0، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف التقدم للبلوز عن طريق المدافع الإسباني مارك كوكوريلا في الدقيقة الأولى من اللقاء، بعدما استغل كرة عرضية رائعة ليضعها في الشباك بمهارة.

سيطر تشيلسي على معظم فترات الشوط الأول، مع تألق واضح لخط الوسط بقيادة القائد إنزو فيرنانديز وثنائي الهجوم بالمر وجاكسون، بينما حاول برينتفورد العودة للمباراة لكن دون تهديد حقيقي على مرمى الحارس سانشيز.

وينتظر الشوط الثاني مزيد من الإثارة مع سعي تشيلسي لتعزيز النتيجة، في حين يحاول برينتفورد العودة للمباراة وتحقيق التعادل.