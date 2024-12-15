سمير فرج: تدمير الجيش السوري واحتلال جبل الشيخ أهم مكتسب لإسرائيل في 50 عامًا

أكد اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن إسرائيل الفترة الماضية استغلت إسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد وقام باحتلال الجزء الأخير من هضبة الجولان، موضحًا أن من أهم المكتسبات التي حققتها إسرائيل خلال 50 عام هو تدمير الجيش السوري بالكامل، والمكسب الأخر هو احتلال جبل الشيخ وهو أعلى نقطة في هضبة الجولان.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على جبل الشيخ في هضبة الجولان واحد من أهم مكاسب إسرائيل في الخمسين سنة الماضية"، مؤكدًا أن إسرائيل أصبحت لا تهتم بالمجتمع الدولي وأي قرار في مجلس الأمن ضد إسرائيل يواجه الفيتو الأمريكي.

وتابع: يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة صراع داخل الفصائل السورية المسلحة من أجل الوصول للسلطة في سوريا، وتصريحات الجولاني الأخيرة تمثيلية وسيرشح نفسه بالانتخابات السورية وسيزورها وسيكون رئيس سوريا المستقبلي".