بيتكلم على أخته.. سائق توك توك يذبح زوج عمته ويسدد له 10 طعنات فى كرداسة

دائمآ ما تكون العلاقات العائلية محاطة بالخلافات التى قد تنتج عنها جريمة دموية سببها الرئيسى انهيار العلاقات وتباعد صلة الرحم والحديث المستمر وإشعال الفتن بين أفراد العائلة.



هناك فى كفر حكيم التابع لمركز كرداسة بالجيزة، نفذ سائق توك توك جريمة دموية فى حق زوج عمته الذى يعمل خفيرا، حيث قام بالدلوف إلى منزله أثناء نومه وذبحه وانهال عليه طعنا بسلاح أبيض بعدة طعنات وكان السبب أن المجنى عليه تحدث على شقيقة القاتل وشوه سمعتها حسب تحريات الأجهزة الأمنية.



العار

المتهم المدعو "شوقى ح" صاحب الـ٣٥ عاما، والذى يعمل كسائق توك توك، عانى مؤخرا من سمعة شقيقته التى تركت منزل زوجها وهربت مع أحد الأشخاص تربطه به علاقة عاطفية، وبات السائق يستمع إلى معايرة الأهالى وظل يبحث عن شقيقته لغسل عاره ولكن دون جدوى.



معايرة ومشاجرة

زاد الكلام بين أهالى كفر حكيم على السيدة شقيقة السائق، والذى دفعه للبحث عن من وراء الحديث، وكان قد نمى إلى علمه بأن "شامل أ" الخفير الذى بلغ عامه الـ٥٧، زوج عمته، وراء الحديث وتشويه سمعة شقيقته الغائبة دون التأكد حتى الآن من فعلتها. وذهب السائق لزوج عمته وحدثت بينهما مشادة كلامية وخلالها قال له زوج عمته "بدل ما عامل راجل عليا.. روح شوف أختك اللى حطت رأسك فى الطين".. وضع السائق كلام زوج عمته أمام عينه وقرر الانتقام.



ذبح زوج عمته

فى لحظات سيطر فيها الشيطان على عقله ووضع الشاب تحت ضغط الكلام الذى انتشر كالنار فى الهشيم، تسحب خلسة حتى وصل إلى سرير زوج عمته ووجده نائما ليباغته بسلاح أبيض ويقوم بذبحه وانهال عليه ضربا بطعنات تخطت الـ١٠ طعنات انتقاما منه على تشويه سمعة شقيقته.



انتصار مهزوم

لم يكتف المتهم بفعلته بل خرج أمام الجميع بسلاحه الأبيض تتساقط بين يده ومن ملابسه دماء زوج عمته مفتخرا بما قام به "قتلته واللى هيجيب سيرة أختى على لسانه هقتله زى ما قتلت شامل".



لحظات من الرعب عاشها الأهالي، يخشى الجميع الاقتراب من ذلك القاتل والذى هرب من مسرح الجريمة تسبقه دقات قلبه ويعلم أن فى انتظاره طبلية عشماوي، قام الأهالى بإبلاغ شرطة النجدة وحضرت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة كرداسة إلى محل البلاغ وتمكنت خلال ٤ ساعات من ضبط القاتل.



بلاغ من الأهالى

تفاصيل تلك الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، كانت بتلقى المقدم محمد السعودى رئيس وحدة المباحث إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الأهالى بوقوع جريمة قتل داخل أحد المنازل بقرية كفر حكيم بدائرة المركز.



جثة خفير بها ١٠ طعنات

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة "شامل أ" ٥٧ سنة، خفير، به آثار ذبح بالرقبة و١٠ طعنات متفرقة بالجسد.



وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا يعمل سائق توك توك يدعى "شوقى ح" ٣٥ سنة، وأنه تربطه صلة قرابة بالمجنى عليه، حيث إن المجنى عليه زوج عمة القاتل.



تشوية سمعة

وبالفحص تبين أن شقيقة المتهم غادرت منزل زوجها منذ فترة، وهناك أقاويل ترددت عن هروبها رفقة أحد الأشخاص تربطه بها علاقة عاطفية، فقام المتهم بقتل زوج عمته لتشويهه سمعة شقيقته وقتل وهو نائم ثم هرب من مسرح الجريمة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن تحديد مكان اختباء المتهم داخل أرض زراعية وتم ضبطه بعد ٤ ساعات من ارتكاب جريمته وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الجريمة.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بتشويهه سمعة شقيقته وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



قرارات النيابة

وبالعرض على النيابة العامة بشمال الجيزة والتى أمرت بانتداب طبيب شرعى لتشريح جثمان المجنى عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن، كما واجهت النيابة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها.



وعليه أمرت النيابة بحبسه ٤ أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وجدد قاضى المعارضات حبسه ١٥ يوما آخرين، واصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وجار استكمال التحقيقات.

