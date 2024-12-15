ضحية النزاع العائلي.. مقتل شخص بطلق ناري في أسيوط

كان عائدًا من إحدى الدول الخليجية التى يعمل بها، فى إجازته السنوية لرؤية أسرته، ليجد عائلته تتصارع مع بعضهم البعض على بيع وشراء قطعة أرض ملك للدولة، ونشبت بينهم مشاجرات بأعيرة نارية.

وبعد مرور يومين فقط على عودته، وأثناء تجوله فوجئ بدوى طلقات نارية فوق رأسه من كل مكان، حتى أصابته إحداها واستقرت فى جسده وأردته قتيلًا.

وأمرت النيابة العامة بمركز القوصية، بتشريح جثة المجنى عليه، لبيان سبب الوفاة، والتحفظ على فوارغ الطلقات لمضاهاتها بالإصابات التى لحقت به، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وكلفت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين، للتحقيق معهم.

كما استمعت إلى أقوال شهود العيان من جيران المجنى عليه والمتهمين، والذين شهدوا بأنه ليس له علاقة بالنزاع الدائر بين أهليته وكان يحاول حله، وأنه حسن الخُلق.

بدأت الواقعة بورود بلاغ لرجال مباحث مركز شرطة القوصية، بسماع دوى طلقات نارية وسقوط قتيل، وبالانتقال تبين وجود نزاع علي أرض أملاك الدولة، بين عائلتين، وتبين مصرع "ح.ع"من قرية القصير شرق نهر النيل.

وتبين أن المجنى عليه حضر إلى مصر خصيصًا لفض النزاع المشترك بين أهله بسبب قطعة أرض أملاك الدولة، ويوم الواقعة تفاجأ بطلاقات نارية من حوله أدت إلى إصابته التى تسببت فى وفاته، وتم نقله إلى المشرحة بتصريح من النيابة العامة بمركز القوصية.