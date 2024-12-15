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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام ليجانيس في الدوري الإسباني

هانز فليك
هانز فليك
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أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة فريقه أمام ليجانيس، مساء اليوم الأحد، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2024/2025.

يدخل برشلونة المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد ليجانيس في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة، مما يزيد من أهمية المباراة لكلا الفريقين.

تشكيل برشلونة لمواجهة ليجانيس:

حراسة المرمى: إيناكي بينا

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا

يعتمد فليك على قوة الهجوم بقيادة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبرازيلي رافينيا، بالإضافة إلى النجم الشاب لامين يامال لتعزيز فرص الفريق في تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة الترتيب.

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