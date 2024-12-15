بخطوات بسيطة.. طريقة تحضير الشيكولاته الساخنة

يعد مشروب الشيكولاته الساخنة من المشروبات المفضلة لجميع أفراد العائلة من مختف الأعمار ، في فصل الشتاء، ومع ارتفاع سعر المشروب في المحلات التجارية الخاصة، فوصل إلى ٧٠ جنيها للمشروب الواحد، لذا نقدم لكم طريقة تحضيره بالمنزل

المكوّنات

أربعة أكواب من الحليب السائل، مئتان وعشرون غراماً من الشوكولاتة بالحليب مقطّعة إلى قطع صغيرة، ثلاث ملاعق صغيرة سكر بودرة، ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا، رشة ملح، مارشميلو للتزيين.



طريقة التحضير

نسكب الحليب في وعاء متوسط الحجم، ثمّ نضعه على نار هادئة حتى يغلي، مع التحريك من حين لآخر، نضيف خلاصة الفانيليا، والسكر البودرة، الملح والشوكولاتة إلى الحليب، ثمّ نحرّك جيداً حتى تذوب الشوكولاتة تماماً، نترك المزيج على النّار حتّى يغلي لمدّة أربع دقائق، ثمّ نرفعه عن النار، نسكب الشوكولاتة الساخنة في أكواب التقديم، نضيف إليها المارشميلو لتصبح جاهزة للتقديم.