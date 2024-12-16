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الإثنين 16 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إيبارشية هولندا تنظم مؤتمرا لشمامستها

ارشيف
ارشيف
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نظمت إيبارشية مؤتمرًا لشمامستها في دير السيدة العذراء والقديس تواضروس المشرقي، شارك فيه ٨٠ من الشمامسة وقادتهم الذين يخدمون في كنائس الإيبارشية، وحاضر فيه القمص إسطفانوس لطف الله والشماس الدكتور ماتيو بشاي والدياكون بيتر ميخائيل.

تضمن المؤتمر الذي قاده وأشرف عليه الدياكون مارك أنطونيو، مراجعة وتثبيت ألحان شهر كيهك حيث تم تقسيم المجموعة إلي أربعة مستويات.

كما شارك الشمامسة في صلاة تسبحة نصف الليل والقداس مع أمين الدير الراهب القمص أبوللو البرموسي، فيما صلوا القداس الإلهي أمس الأحد مع الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية الذي كرم في ختام المؤتمر خدام المؤتمر.

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