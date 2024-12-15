"Moana 2" يعتلي صدارة شباك التذاكر الأمريكي

تصدر الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة “Moana”، من بطولة أصوات النجوم دواين جونسون وأولي كارافالو، ضخمة شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل 3 أسابيع.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 616.8 مليون دولار عالميا، جمع منها 316.8 مليون دولار في السينمات الأمريكية و300 مليونا في السوق الأجنبية. فيما قدرت تكلفته الإنتاجية نحو 150 مليون دولار تقريبا، وفق موقع “بوكس أوفيس موجو”.

ومن المتوقع أن يتجاوز الفيلم خلال الأيام المقبلة، إيرادات الجزء الأول الصادر عام 2016، والتي بلغت 643 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

تدور أحداث الفيلم حول (موانا) التي تُبحر إلى أوقيانوسيا بعد تلقيها رسالة من أقاربها في مغامرة ملحمية للبحار البعيدة المليئة بالمخاطر، وتواجه العديد من المواقف والعقبات التي لم تتعرض لها من قبل.