مخرجة "Barbie" تستقر على فكرة الجزء الثاني

رغم نفي استديوهات “وارنر براذرز” وجود جزء ثاني من فيلم الكوميديا والموسيقى الشهير “Barbie” للنجمة مارجو روبي، إلا أن المخرجة جريتا جيروج، وزوجها المخرج والكاتب المشارك في السيناريو نواه بومباك، قد استقرا أخيرًا على فكرة الجزء الثاني.

ووفق موقع “هوليوود ريبورتر”، علم من مصدر موثوق أن جيروج وبومباك قد توصلا إلى فكرة للجزء الثاني، بعد أن عرضاها بالفعل على وارنر براذرز.

وبينما يُقال إنها في "مراحلها المبكرة"، فمن المفهوم أن العثور على القصة فتح الباب أمام محادثات بشأن الصفقة، والتي، مرة أخرى، ما زالت في مراحلها المبكرة، وفقًا لما يؤكده مصدر آخر لديه معرفة مباشرة.

أما عن قصة الجزء الثاني، فهي لا تزال طي الكتمان، ومن غير المرجح أن تتسرب أي تفاصيل من فيلم "Barbie" إلى العالم الحقيقي.

قالت جيرفيج في ندوة نظمتها نقابة الكتاب الأميركية: "أجد أنه كلما شاركت أفكاري في وقت مبكر للغاية، فإنها تصبح سيئة، وبالتالي لن يكون الفيلم جيدًا، لا أحب التحدث عن الأشياء في وقت مبكر للغاية أو طرح الأشياء أو عرض العلاجات في وقت مبكر للغاية لأنني أشعر وكأن ذلك سيدمر بطريقة ما الفيلم".

في حال التوصل إلى اتفاق، فإن التركيز سيكون على وضع سيناريو وتحديد الجداول الزمنية للقيام بذلك. ويعمل بومباك بجد في مرحلة ما بعد الإنتاج لفيلمه القادم، وهو مشروع لم يتم تسميته بعد ومليء بالنجوم لصالح شبكة نتفليكس.

ومن المتوقع أن يتم عرض الفيلم العام المقبل، ويشارك في بطولته جيروج وجورج كلوني وآدم ساندلر ولورا ديرن وبيلي كرودوب ورايلي كيو وجيم برودبنت وباتريك ويلسون وإميلي مورتيمر. وفي الوقت نفسه، تعمل جيروج في مرحلة ما قبل الإنتاج لتجهيز فيلمها الخاص لشبكة نتفليكس، وهو فيلم مقتبس من سلسلة سجلات نارنيا.

تدور أحداث "Babie" حول دمية تعيش في مدينة باربيلاند تُدعى باربي، وحينما تُطرد من المدينة بسبب عدم كونها مثالية، تنطلق باربي في مغامرة بالعالم الحقيقي على أمل إثبات جدارتها والعودة إلى وطنها. وقد حقق الفيلم إيرادات بلغت مليار و447 مليون دولار على مستوى العالم العام الماضي.