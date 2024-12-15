الهروب من العار.. سائق توك توك يذبح زوج عمته فى كرداسة

دائمآ ما تكون العلاقات العائلية محاطة بالخلافات التي قد تنتج عنها جريمة دموية سببها الرئيسي انهيار العلاقات وتباعد صلة الرحم والحديث المستمر وإشعال الفتن بين أفراد العائلة.

هناك في كفر حكيم التابع لمركز كرداسة بالجيزة، نفذ سائق توك توك جريمة دموية في حق زوج عمته الذي يعمل خفيرا، حيث قام بالدلوف إلي منزله أثناء نومه وذبحه وانهال عليه طعنا بسلاح أبيض بعدة طعنات وكان السبب أن المجني عليه تحدث علي شقيقة القاتل وشوه سمعتها حسب تحريات الأجهزة الأمنية.

العار

المتهم المدعو "شوقي ح" صاحب الـ35 عاما، والذي يعمل كسائق توك توك، عاني مؤخرا من سمعة شقيقته التي تركت منزل زوجها وهربت مع أحد الأشخاص تربطه به علاقة عاطفية، وبات السائق يستمع إلى معايرة الأهالي وظل يبحث عن شقيقته لغسل عاره ولكن دون جدوى.

معايرة ومشاجرة

زاد الكلام بين أهالي كفر حكيم على السيدة شقيقة السائق، والذي دفعه للبحث عن من وراء الحديث، وكان قد نمى إلي علمه بأن "شامل أ" الخفير الذي بلغ عامه الـ57، زوج عمته، وراء الحديث وتشويه سمعة شقيقته الغائبة دون التأكد حتي الآن من فعلتها.

وذهب السائق لزوج عمته وحدثت بينهما مشادة كلامية وخلالها قال له زوج عمته "بدل ما عامل راجل عليا.. روح شوف أختك اللي حطت رأسك في الطين".. وضع السائق كلام زوج عمته أمام عينه وقرر الانتقام.

ذبح زوج عمته

في لحظات سيطر فيها الشيطان علي عقله ووضع الشاب تحت ضغط الكلام الذي انتشر كالنار في الهشيم، تسحب خلسة حتي وصل إلى سرير زوج عمته ووجده نائما ليباغته بسلاح أبيض ويقوم بذبحه وانهال عليه ضربا بطعنات تخطت الـ10 طعنات انتقاما منه على تشويه سمعة شقيقته.

انتصار مهزوم

لم يكتف المتهم بفعلته بل خرج أمام الجميع بسلاحه الأبيض تتساقط بين يده ومن ملابسه دماء زوج عمته مفتخرا بما قام به "قتلته واللي هيجيب سيرة أختي على لسانه هقتله زي ما قتلت شامل".

لحظات من الرعب عاشها الأهالي، يخشي الجميع الاقتراب من ذلك القاتل والذي هرب من مسرح الجريمة تسبقه دقات قلبه ويعلم أن في انتظاره طبلية عشماوي، قام الأهالي بإبلاغ شرطة النجدة وحضرت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة كرداسة إلي محل البلاغ وتمكنت خلال 4 ساعات من ضبط القاتل.

بلاغ من الأهالي

تفاصيل تلك الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، كانت بتلقي المقدم محمد السعودي رئيس وحدة المباحث إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الأهالي بوقوع جريمة قتل داخل أحد المنازل بقرية كفر حكيم بدائرة المركز.

جثة خفير بها 10 طعنات

علي الفور انتقلت قوة أمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة "شامل أ" 57 سنة، خفير، به آثار ذبح بالرقبة و10 طعنات متفرقة بالجسد.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا يعمل سائق توك توك يدعي "شوقي ح" 35 سنة، وأنه تربطه صلة قرابة بالمجني عليه، حيث إن المجني عليه زوج عمة القاتل.

تشوية سمعة

وبالفحص تبين أن شقيقة المتهم غادرت منزل زوجها منذ فترة، وهناك أقاويل ترددت عن هروبها رفقة أحد الأشخاص تربطه بها علاقة عاطفية، فقام المتهم بقتل زوج عمته لتشويهه سمعة شقيقته وقتل وهو نائم ثم هرب من مسرح الجريمة، وجرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

القبض علي المتهم

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن تحديد مكان اختباء المتهم داخل أرض زراعية وتم ضبطه بعد 4 ساعات من ارتكاب جريمته وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الجريمة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المجني عليه بتشويهه سمعة شقيقته وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

قرارات النيابة

وبالعرض على النيابة العامة بشمال الجيزة والتي أمرت بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثمان المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لاستكمال إجراءات الدفن، كما واجهت النيابة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها.

وعليه أمرت النيابة بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما آخرين، واصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وجار استكمال التحقيقات.