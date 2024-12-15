اقرأ غدًا في «البوابة».. الرئيس السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأثنين 16 ديسمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الرئيس السيسي يجتمع بقادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية

.. ويلتقى سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات

60 غارة إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية فى سوريا

الولايات المتحدة تفتح اتصالات مباشرة مع الميليشيات السورية

مقتل أربعة عناصر من فيلق الشام فى كمين بريف اللاذقية

مبعوث الأمم المتحدة يصل إلى دمشق.. وتوقعات بلقاء الجولانى

اعتقال وزير الدفاع البرازيلى السابق لاتهامه بتنظيم مؤامرة انقلاب

روسيا تسحب جزءًا من قواتها المتواجدة على الأراضى السورية