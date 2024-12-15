"مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة".. انطلاق الحملة التنشيطية للصحة الإنجابية بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة تنشيطية للصحة الإنجابية تحت شعار «مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة» في إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان» وذلك خلال الفترة من 15 حتى 26 ديسمبر 2024، حيث يتم إطلاق الحملة على فترات زمنيةً ربع سنوية، لتقديم خدمات الصحة الإنجابية، بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خدمات الحملة المقدمة للسيدات تشمل (الصحة الإنجابية، والمشورة، ومتابعة الحمل، وفحص السونار).

وأكد «عبدالغفار» أن هذه الحملات تهدف إلى توفير خدمات ووسائل الصحة الإنجابية «مجانا» للمنتفعات بقرى «حياة كريمة» والمناطق النائية، وذات المؤشرات السكانية المنخفضة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة، مما يضمن جودة الخدمة المقدمة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن الإدارة المركزية لتنمية الأسرة ستقوم بإطلاق الحملة التنشيطية بكافة الوحدات الثابتة والمتنقلة في جميع المحافظات، كما سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة والتي أثبتت فعاليتها ونجاحاتها على مدار الحملات السابقة، حيث يمثل هذا النشاط جانبًا من مساهمة الوزارة في تحسين الخصائص السكانية، وتمكين المرأة، مشيرة إلى إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالحملات والقوافل، وجميع المعروضات من إنتاج المنتفعات المترددات على الوحدات الصحية، اللاتي يتم تدريبهن بنوادي المرأة، وذلك إيماناً بأهمية تمكين المرأة.

وأضافت الدكتورة مرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة، أن الحملة توفر جميع وسائل الصحة الإنجابية الآمنة والفعالة، لتلبية احتياجات جميع المنتفعات، ورفع معدلات استخدامها وخفض عدم حصولهم على احتياجاتهم، مؤكدة تطبيق آليات الحوكمة، حيث يتم الإشراف على العمل بالقوافل من خلال الفرق المركزية بالإدارة المركزية لتنمية الأسرة، وفرق الإشراف بالمديريات والإدارات الصحية المنفذ بها الحملات للتأكد من تطبيقها بالشكل الأمثل.