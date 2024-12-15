منتدى الشباب العربي الـ13 بأسوان يطلق مبادرة لدعم السياحة.. صور

نظمت هيئة التنشيط السياحي بأسوان زيارة للمعالم الأثرية للوفود المشاركة في أعمال المنتدي الشبابي العربي الإفريقي الثالث عشر والذي يعقد بمدينة أسوان بحضور الدكتور سيد خليفة رئيس الاتحاد العربي للشباب والبيئة.

منتدى الشباب العربي الـثالث عشر بأسوان يطلق مبادرة لدعم السياحة

مبادرة لحث شباب العالم على زيارة مصر تحت شعار “زور مصر.. مصر أحلى "

وطالب المشاركون بمنتدى الشباب العربي الثالث عشر فى مدينة أسوان، من خلال جولاتهم السياحية داخل المدينة، باطلاق مبادرة لحث شباب العالم على زيارة مصر تحت شعار “زور مصر.. مصر أحلى”، مؤكدين على الأمن والأمان والاستقرار الذي تنعم به مصر.

وصرح الدكتور ممدوح رشوان أمين عام الاتحاد العربي للشباب والبيئة، بأن وزارة السياحة وفرت مجموعة من المطبوعات للمعالم السياحية بكل من الأقصر وأسوان طبقا لتوجيهات وزير السياحة شريف فتحى ، مشيرا إلى تفاعل الشباب المشارك مع السائحين من مختلف الدول ، والذين أشادو برواج الحركة السياحية باسوان .



وأضاف رشوان أن الشباب المشاركين دعو أقرانهم من الدول لزيارة المعالم الأثرية والسياحية المصرية.



جاء ذلك في إطار فعاليات منتدى الشباب العربي الثالث عشرفي مدينة أسوان ، والذي ينظمه الاتحاد العربي للشباب والبيئة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي ودوره في التنمية المستدامة بمشاركة٢٥٠ شاب وفتاة يمثلون الجامعات والعديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة العربية، والافريقية . وبرعاية وزارة الشباب والرياضة وذلك ضمن برنامج أعرف بلدك .

فيما تشهد مدينة الأقصر الثلاثاء استكمال أعمال المنتدي حتى يوم التاسع عشر من ديسمبر الجاري.



الدكتورة بثينة الحاجي رئيس المنتدي عبرت عن إعجابها بالوضع الامني في أسوان ، لافتة إلى ان الوضع السياحي شهد تطور ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة ، وهذا نتاج طبيعي للمجهودات المبذولة من طرف الدولة المصرية وخاصة العناية بالمناطق السياحية التي حقيقية ادعوا كل الناس لزيارتها والاستمتاع بها .

فيما يخص المؤتمر وجهت الحاجي الشكر لوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة علي ما يقدمونه من تسهيلات وإمكانيات لإنجاح الزيارات للوفود المشاركة للتعرف على أهم المعالم الأثرية والسياحية والتراثية في محافظة أسوان وعلي تسهيل كل الزيارات السياحية وتوفير كل المطبوعات الترويجية للمناطق السياحية باسوان لكل المشاركين ، والذين أبدوا انبهارهم بما شاهدوه في السد العالى ورمز الصداقة المصرية الروسية ومعبد فيلة وغرب سهيل وجزيرة النباتات ومتحف النوبة.

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