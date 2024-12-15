استشهاد 4 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس

استشهد أربعة فلسطينيين على الأقل اليوم الأحد في قصف للاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طائرات الاحتلال أغارت على قرية بني سهيلا، شرق مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و976 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106 آلاف و759 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.