حبيب غلوم ناعيا الفنان القدير نبيل الحلفاوي عملة نادرة ولم يتنازل عن مبادئه

نعي الفنان الإماراتي حبيب غلوم الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي والذي وافته المنية اليوم الأحد داعياً الله ان يرحمه وان يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان

ونشر غلوم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة للفنان الراحل وكتب قائلا : "عملة نادرة في ثقافته ومواقفه الفنية لم يتنازل عن مبادئه وأخلاقيات المهنة فظل مبدعاً شامخاً رغم قساوة الحياة ومرارتها قدم العديد من الأدوار التي ستظل علامة بارزة في الدراما العربية ننعي لكم أصدقائي في مصر والعالم العربي الفنان القدير نبيل الحلفاوي الذي عاش ورحل نجماً ساطعاً يحلق بعيداً يتمنى كل فنان الوصول إلى منزلته الإبداعية

ولد نبيل الحلفاوي في حي السيدة زينب يوم 22 إبريل عام 1947، وبعد تخرجه من كلية التجارة التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بسبب حبه الشديد للتمثيل، وتخرج منه عام 1970، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون، وكان أول أعماله في التليفزيون مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980 ومن أشهر أعماله "رأفت الهجان، الطريق إلى إيلات، زيزينيا، الزيني بركات، ونوس".