الشياطين يقلبون الطاولة على السيتي 2-1 في ديربي مانشستر

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا مثيرًا على مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم مانشستر سيتي أولًا عن طريق جوسكو جفارديول في الدقيقة 36، بعدما استغل كرة ثابتة ليسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 88، عادل البرتغالي برونو فيرنانديز النتيجة لليونايتد من ضربة جزاء نفذها بنجاح،

وبعدها في الدقيقة 90 اماد ديالو أحرز هدف الشياطين ليخطف فريقه ثلاث نقاط ثمينة من ملعب الاتحاد.

تحسين المركز

بهذا الفوز، يحسن مانشستر يونايتد موقعه في جدول الترتيب، بينما يزيد الضغط على مانشستر سيتي الذي يواصل تعثره في النتائج مؤخرًا.

بهذه النتيجة يتجمد السيتي عند المركز الخامس بـ27 نقطة، بينما يأتي يونايتد في المركز الـ12 بـ22 نقطة ويواجه سيتي فترة صعبة في الأداء والنتائج، حيث فاز مرة واحدة في آخر 11 مباريات.