إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

أصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، اليوم الأحد، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.

تبين انقلاب سيارة نصف نقل " جامبو" بطريق " الفرافرة – الداخلة " بمنطقة الكيلو 1 بالطريق بجوار محطة الوقود في أول الطريق أسفر عن إصابة كل من منصور أبو الوفا عبد الستار، 48 عامًا، ومقيم محافظة الإسكندرية، على ممدوح حسن، 28 عامًا، ومقيم محافظة الإسكندرية، مصطفى أحمد نوفل، 42 عامًا، ومقيم الإسكندرية.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.