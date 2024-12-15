عبد السند يمامة يفتح النار على فؤاد بدراوي

قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إنه يريد استطلاع دور اللجان العامة خلال الـ 3 سنوات الماضية منذ أن تولى رئاسة الحزب حتى الآن، وتصفية اي خلاف في اللجان العامة بين الاعضاء .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع عدد من رؤساء اللجان العامة للحزب وسكرتارية العموم ورؤساء لجان المرأة والشباب، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالدقي.

وأضاف رئيس الوفد، أن هناك حديث عن دعوة لأعضاء اللجان والحزب بدون مراعاة الإجراءات الداخلية للحزب، وهذا يعد فوضى واضحة لن أقبل بها.

وتابع: "هناك قرار من رئيس الحزب ينص على عدم عقد اي فاعلية في المحافظات إلا بالرجوع لرئيس الحزب والحصول على موافقة لأن وارد من يقوم بعقد اجتماع وفاعلية في المحافظات قد يكون له أغراض غير مشروعة".

يذكر أن فؤاد بدراوي عقد عدة اجتماعات خلال الأيام الماضية لمناقشة وجود تغيير في أعضاء الجمعية العمومية.