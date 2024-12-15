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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أستاذ جيولوجيا: أنقاض غزة كارثة بيئية يتعجب لها العالم

د. عباس شوقي
د. عباس شوقي
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قال الدكتور عباس شوقي أستاذ الجيولوجيا والموارد الطبيعية جامعة القاهرة إن جبال الأنقاض المتبقية من العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية تحتاج إلى سنيين طويلة لإزالتها، وأموال طائلة من أجل تسهيل الإزالة والتخلص منها، وإعادة اصلاح الأراضى.

وأكد “شوقي” في تصريحات لـ البوابة نيوز أن قطاع غزة دمر بالكامل، وحتى المنازل التى لم يتم هدمها تصدعت جراء الانفجارات بكافة القطاع والمناطق المجاورة لها، لافتا إلى أن هناك كارثة بيئية بالقطاع يتعجب لها العالم أجمع.

ونوه بأنه حتى الآن يوجد شهداء تحت الأنقاض لم يتم دفنهم، جراء القصف المستمر دون توقف أو هوادة.

البيئة الأنقاض شهداء