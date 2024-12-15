رئيس جامعة المنيا يفتتح 3 معارض بكلية التربية الفنية

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، 3 معارض بكلية التربية الفنيه جاءت بعناوين"حروف تشكيلات" و "صراعات نفسية" و "من القلب"، بهدف تشجيع المواهب الفنية وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل الكوادر الطلابية وجعلها قادرة على المنافسة في سوق العمل.

وذلك بحضور الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أمل محمد أبوزيد، عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة ريهام عياد، القائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود فرج القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.



أشاد رئيس الجامعة، بأعمال طلاب الكلية المُقدمة بأروقة المعرض، لافتًا إلى أنها تبرز إبداعات ومواهب طلاب كلية التربية الفنية، التي تتميز بوجود كوادر فنية فريدة، تنعكس أعمالها في جودة ورقي المعارض المُقامة وما تحويه من أفكار فنية تسهم في الإرتقاء بالذوق العام، مؤكدًا على استمرار تشجيع الجامعة لفنانيها المبدعين.

وأكد" فرحات" أن هؤلاء الطلاب إضافة قويه للإبداع والابتكار وسيساهمون في تقدم ورقي المجتمع بأعمالهم المتميزة.

وأوضحت الدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية ان المعارض تتضمن معرض "حروف وتشكيلات" للدكتور عمرو محمد أحمد مدرس بقسم التصميمات الزخرفية، يتناول فيه معالجة لخطوط مختلفة مثل الهندي والياباني والانجليزي وغيرها في تطويع الخطوط مع عناصر العمل التشكيلية ويضم 15 لوحه فنيه.

ومعرض "صراعات نفسية" للطالبة راندا فضل كامل بالفرقه الخامسه بالكلية وتناولت أعمال قطع صغيرة بالوان الجواش تعكس قضايا وصراعات في المجتمع ضد الفتاه " كالتنمر والابتزاز" وغيرها بالاضافة التعبير عن بعض الانفعالات وضم 12 لوحه فنيه كما تم افتتاح معرض " من القلب" لطلاب الفرقه الخامسه بالكليه في مادة أسس التصميم والتعبير ضم 28 عمل فني.

وعلى هامش الافتتاح شهد رئيس الجامعة فعالية كلية التربية الفنية لتمكين المرأة والتي ضمت معرض لتسويق أعمال خريجي الكلية من خلال عرض 8 تجارب متنوعة للطالبات الخريجات بهدف التواصل المجتمعية وريادة الأعمال وتعريف المجتمع بالخريجين ودور الكلية في توصيلهم بسوق العمل .

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