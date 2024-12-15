عبدالسند يمامة يجتمع برؤساء اللجان العامة للوفد

عقد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، اجتماعآ، مع عدد من رؤساء اللجان العامة للحزب وسكرتارية العموم ورؤساء لجان المرأة والشباب، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالدقي.



وقال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، ان اجتماع اليوم مع رؤساء اللجان العامة وسكرتارية العموم ورؤساء لجان المرأة والشباب في بعض المحافظات كان مقررآ له ان يعقد في محافظة بورسعيد يوم السبت الماضي ولكن لظروف ما لم يتم عقد هذا الاجتماع.



وأوضح: “لذلك قررت ان يعقد اليوم في مقر الحزب الرئيسي من أجل توصيل رسالة اريد ان تصل للجميع خاصة ان الوقت حرج ونحن على اعتاب انتخابات نواب وشيوخ لذلك سوف نعمل على تجهيز الحزب خلال الثلاث أشهر القادمة”.