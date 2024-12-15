الزمالك يفوز على المصري بهدف زيزو ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية

انتهى منذ قليل اللقاء الذي جمع بين فريق الزمالك، ونظيره المصري البورسعيدي، على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

حيث نجح فريق الزمالك في الانفراد بصدارة المجموعة بحسم النتيجة لصالحه ١-٠ .

زيزو يحسم المباراة

وأحرز الهدف اللاعب أحمد زيزو في الدقيقة 63 من عمر المباراة ، وذلك بعد أن سيطر التعادل السلبي على الشوط الاول .

وضع زيزو الزمالك في المقدمة من تسديدة على حدود منطقة الجزاء، بعدما استلم تمريرة من كونراد ميشالاك، ثم راوغ مدافع المصري، لتستقر في شباك محمود جاد.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات المباراة.

وقد تواجد فريق المصري والزمالك في المجموعة الرابعة إلى جانب أندية، بلاك بولز، وإنيمبا.

تشكيل الزمالك

ودخل أحمد مجدي المدير الفنى لفريق الزمالك اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

تشكيل المصرى

بينما دخل على ماهر المدير الفنى لفريق المصرى اللقاء، بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو السعداوي.

خط الوسط: محمد الشامي، محمود حمادة، محمد مخلوف، سمير فكري.

خط الهجوم: صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف.