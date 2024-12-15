بالمر يقود تشيلسي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لفريق تشيلسي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة برينتفورد في الجولة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
التشكيل الأساسي
حراسة المرمى: سانشيز
الدفاع: جوستو، توسين، كولويل، كوكوريلا
الوسط: كايسيدو، إنزو
الهجوم: مادويكي، بالمر، سانشو، جاكسون
يورجينسين، ديساسي، أتشيامبونج، فيجا، ديوسبري-هال، راك-ساكي، جورج، نكونكو، جيو.
ويسعى تشيلسي لتحقيق الفوز في المباراة تحت قيادة النجم إنزو فيرنانديز كقائد للفريق، مع الاعتماد على ثنائي الهجوم بالمر وجاكسون لتعزيز القوة الهجومية ولملاحقة ليفربول على صدارة الدوري.