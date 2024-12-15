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الأحد 15 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بالمر يقود تشيلسي أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

كول بالمر
كول بالمر
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أعلن الجهاز الفني لفريق تشيلسي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة برينتفورد في الجولة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل الأساسي

حراسة المرمى: سانشيز

الدفاع: جوستو، توسين، كولويل، كوكوريلا

الوسط: كايسيدو، إنزو 

الهجوم: مادويكي، بالمر، سانشو، جاكسون

يورجينسين، ديساسي، أتشيامبونج، فيجا، ديوسبري-هال، راك-ساكي، جورج، نكونكو، جيو.

ويسعى تشيلسي لتحقيق الفوز في المباراة تحت قيادة النجم إنزو فيرنانديز كقائد للفريق، مع الاعتماد على ثنائي الهجوم بالمر وجاكسون لتعزيز القوة الهجومية  ولملاحقة ليفربول على صدارة الدوري.

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