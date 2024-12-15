روسيا تكثف عمليات الإنقاذ عقب تحطم ناقلتي نفط بمضيق كيرتش

تكثف السلطات الروسية عمليات الإنقاذ بعد أن أرسلت أكثر من 50 فردًا ومعدات تشمل مروحيات من طراز Mi-8 وقوارب إنقاذ إلى منطقة اصطدام ناقلتي نفط روسيتين بالبحر الأسود.

وتعرضت السفينتان لأضرار بالغة بسبب عاصفة شديدة في مضيق كيرتش بين البر الرئيسي لروسيا وشبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى حدوث تسرب نفطي كبير.

وأكدت رئيسة هيئة الرقابة على الموارد الطبيعية في روسيا سفيتلانا راديونوفا، أن المختصين يعملون على تقييم الأضرار في موقع الحادث وتقدير حجم التسرب النفطى الناتج عن غرق إحدى الناقلتين.

وذكرت الرئاسة الروسية - في بيان صحفي اليوم /الأحد/ - أن الرئيس فلاديمير بوتين اجتمع مع نائب رئيس الوزراء ووزيري الطوارئ والبيئة، وأصدر تعليماته بإنشاء فريق عمل لإدارة عمليات الإنقاذ وتقليل تأثير التسرب النفطي.

ولم تتضمن التصريحات الرسمية الروسية - حتى الآن - تفاصيل حجم التسرب أو سبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بإحدى الناقلات؛ مما أدى إلى مقتل فرد من البحرية الروسية، بالإضافة إلى انتشال عشرة بحارة؛ حيث لاتزال عمليات الإنقاذ جارية حتى الآن.

ويعد مضيق كيرتش ممرًا عالميًا حيويًا للشحن، حيث يربط بين بحر آزوف والبحر الأسود، كما كان نقطة صراع رئيسية بين روسيا وأوكرانيا؛ منذ ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014. وخلال عام 2016، أقامت أوكرانيا دعوى ضد روسيا أمام محكمة التحكيم الدائمة، متهمة موسكو بمحاولة السيطرة بشكل غير قانوني على المنطقة. كما أغلقت روسيا المضيق لعدة أشهر في عام 2021.