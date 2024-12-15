الرحلة الأخيرة للقبطان.. حضور فني غفير في وداع الفنان نبيل الحلفاوي| فيديو وصور

في مشهد مهيب، شيع محبو وزملاء الفنان القدير نبيل الحلفاوي جثمانه، اليوم الأحد، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد أن رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 77 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا خالدًا.

شهدت الجنازة حضورًا كبيرًا لنجوم الوسط الفني والإعلامي، الذين حرصوا على توديع القبطان الذي أسر قلوب الجمهور بأدواره المؤثرة. من أبرز الحاضرين: إسعاد يونس، أكرم حسني، أشرف زكي، إيهاب فهمي، دنيا سمير غانم، أحمد بدير، أحمد صلاح السعدني، آيتن عامر، هنادي مهنا، ومحمود حجازي، بجانب عدد كبير من محبيه الذين عبروا عن حزنهم العميق لفقدانه.

رحلة مرض نبيل الحلفاوي

الفنان نبيل الحلفاوي عانى خلال الأيام الماضية من أزمة صحية حادة أدت إلى تدهور حالته بشكل سريع. التقارير الطبية أشارت إلى تعرضه لأزمة في الجهاز التنفسي، وهو ما دفع المخرج عمرو عرفة إلى مطالبة الجمهور بالدعاء له عبر منصة «X»، قائلًا: "ادعوا له.. الحالة صعبة."

وداع مؤثر للقبطان

"القبطان" كما أطلق عليه جمهوره، كان رمزًا للإبداع والالتزام الفني، حيث ترك بصمة في الدراما والسينما المصرية عبر عشرات الأعمال التي رسخت اسمه في ذاكرة المشاهدين.

ودعت مصر اليوم أحد أعمدتها الفنية، فيما أكد زملاؤه أن فقدانه يمثل خسارة كبيرة للفن، داعين له بالرحمة ولأسرته بالصبر.

رحم الله الفنان نبيل الحلفاوي، وأسكنه فسيح جناته.

جنازة نبيل الحلفاوي (1)

جنازة نبيل الحلفاوي (2)

جنازة نبيل الحلفاوي (3)

جنازة نبيل الحلفاوي (4)

جنازة نبيل الحلفاوي (5)

جنازة نبيل الحلفاوي (6)

جنازة نبيل الحلفاوي (7)

جنازة نبيل الحلفاوي (8)

جنازة نبيل الحلفاوي (9)

جنازة نبيل الحلفاوي (10)

جنازة نبيل الحلفاوي (11)

جنازة نبيل الحلفاوي (12)

جنازة نبيل الحلفاوي (13)

جنازة نبيل الحلفاوي (14)

جنازة نبيل الحلفاوي (15)

جنازة نبيل الحلفاوي (16)

جنازة نبيل الحلفاوي (17)

جنازة نبيل الحلفاوي (18)

جنازة نبيل الحلفاوي (19)

جنازة نبيل الحلفاوي (20)

جنازة نبيل الحلفاوي (21)

جنازة نبيل الحلفاوي (22)

جنازة نبيل الحلفاوي (23)

جنازة نبيل الحلفاوي (24)

جنازة نبيل الحلفاوي (25)

جنازة نبيل الحلفاوي (26)

جنازة نبيل الحلفاوي (27)

جنازة نبيل الحلفاوي (28)

جنازة نبيل الحلفاوي (29)

جنازة نبيل الحلفاوي (30)

جنازة نبيل الحلفاوي (31)

جنازة نبيل الحلفاوي (32)

جنازة نبيل الحلفاوي (33)

جنازة نبيل الحلفاوي (34)

جنازة نبيل الحلفاوي (35)

جنازة نبيل الحلفاوي (36)

جنازة نبيل الحلفاوي (37)

جنازة نبيل الحلفاوي (38)

جنازة نبيل الحلفاوي (39)

جنازة نبيل الحلفاوي (40)

جنازة نبيل الحلفاوي (41)

جنازة نبيل الحلفاوي (42)

جنازة نبيل الحلفاوي (43)

جنازة نبيل الحلفاوي (44)

جنازة نبيل الحلفاوي (45)

جنازة نبيل الحلفاوي (46)

جنازة نبيل الحلفاوي (47)

جنازة نبيل الحلفاوي (48)

جنازة نبيل الحلفاوي (49)

جنازة نبيل الحلفاوي (50)

جنازة نبيل الحلفاوي (51)

جنازة نبيل الحلفاوي (52)

جنازة نبيل الحلفاوي (53)

جنازة نبيل الحلفاوي (54)

جنازة نبيل الحلفاوي (55)

جنازة نبيل الحلفاوي (56)

جنازة نبيل الحلفاوي (57)

جنازة نبيل الحلفاوي (58)

جنازة نبيل الحلفاوي (59)

جنازة نبيل الحلفاوي (60)

جنازة نبيل الحلفاوي (61)

جنازة نبيل الحلفاوي (62)

جنازة نبيل الحلفاوي (63)

جنازة نبيل الحلفاوي (64)

جنازة نبيل الحلفاوي (65)

جنازة نبيل الحلفاوي (66)

جنازة نبيل الحلفاوي (67)

جنازة نبيل الحلفاوي (68)

جنازة نبيل الحلفاوي (69)

جنازة نبيل الحلفاوي (70)

جنازة نبيل الحلفاوي (71)

جنازة نبيل الحلفاوي (72)

جنازة نبيل الحلفاوي (73)

جنازة نبيل الحلفاوي (74)

جنازة نبيل الحلفاوي (75)

جنازة نبيل الحلفاوي (76)

جنازة نبيل الحلفاوي (77)

جنازة نبيل الحلفاوي (78)

جنازة نبيل الحلفاوي (79)

جنازة نبيل الحلفاوي (80)

جنازة نبيل الحلفاوي (81)

جنازة نبيل الحلفاوي (82)

جنازة نبيل الحلفاوي (83)

جنازة نبيل الحلفاوي (84)

جنازة نبيل الحلفاوي (85)

جنازة نبيل الحلفاوي (86)

جنازة نبيل الحلفاوي (87)

جنازة نبيل الحلفاوي (88)

جنازة نبيل الحلفاوي (89)

جنازة نبيل الحلفاوي (90)

جنازة نبيل الحلفاوي (91)

جنازة نبيل الحلفاوي (92)

جنازة نبيل الحلفاوي (93)

جنازة نبيل الحلفاوي (94)

جنازة نبيل الحلفاوي (95)

جنازة نبيل الحلفاوي (96)