شهد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لشباب الباحثين في العلوم الزراعية في "الزراعة المستدامة والأمن الغذائي"، والذي تنظمه كلية الزراعة بالجامعة بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الاسبق والدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عصام الدين عبد الهادي عميد كلية الزراعة ورئيس المؤتمر والدكتور عبد الحليم الشعينى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر ووكلاء الكلية ورؤساء الاقسام واعضاء هيئة التدريس بالكلية.



وأشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، بأن هذا المؤتمر يهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين نحو المشاركة بالأوراق البحثية وأيضًا بيئة داعمة لشباب الباحثين نحو العمل والابتكار، وهذا يأتي في إطار دور الجامعة في المجتمع وأيضًا تحقيقًا للاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي لتحقيق رؤية مصر 2030 كما وجه رئيس الجامعة عده رسائل لشباب الباحثين المشاركين في المؤتمر لبذل مزيد من الجهد في البحث عن المعلومات، وايضًا الحصول على الدورات التدريبية المختلفة وذلك لإجادة كافة الامور المتعلقة بالبحث العلمي.

وأشاد الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بما تشهده جامعة جنوب الوادي من تطور في جميع القطاعات عامة وفي قطاع الدراسات العليا على وجه الخصوص، والذي ما زال يقدم كل جديد وتطور ملموس كما قامت الجامعة بتحديث لوائح النشر العلمي لتعزيز المنافسة بين شباب الباحثين وتدريب طلاب الدراسات العليا في مجال البحث العلمي من خلال من خلال إقامة مثل هذه المؤتمرات المتخصصة على مدار العام وذلك لتعزيز مهارات الباحثين في التركيز على النشر العلمي والارتقاء بالسمعة الاكاديمية للجامعة.



وأشار الدكتور عصام الدين عبد الهادي عميد الكلية، بأن هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز التعاون العلمي لتبادل الخبرات والآراء والتجارب لشباب الباحثين وتوحيد الجهود بين الجامعات ومراكز البحوث الزراعية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة والامن الغذائي بالإضافة إلى توفير منصة لعرض نتائج الأبحاث وتطبيقاتها في مختلف المجالات الزراعية وتشجيع شباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا على تقديم نتائجهم في المؤتمرات العلمية، وذلك يأتي متوافقا مع توجهات الدولة المصرية في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



وأضاف الدكتور عبد الحليم الشعيني وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن المؤتمر يشارك فيه 135 باحث منهم باحثين من الصين وتركيا، كما يناقش عدة محاور ومنها علم البيئة والتلوث ووقاية النبات والنانو تكنولوجي وتطبيقاته في الزراعة وتقنيات الأحياء وعلم الأحياء الجزيئي والتكنولوجيا الحيوية والبستنة والمحاصيل الحقلية وتطبيقاتها الحديثة في التنمية المستدامة واستدامة الامن الغذائي وتقنيات الانتاج الحيواني والتربة والموارد المائية وموارد الطاقة المتجددة والتغيرات المناخية وأثرها على الزراعة.

وأقيم المؤتمر تحت رعاية وحدة إدارة المشروعات، الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، ومشروع الغذاء للمستقبل - تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري USAID الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و‎شركة نيوهوب ايجيبت المحدوده للأعلاف.



وفي نهاية المؤتمر قام الدكتور عصام الدين عبد الهادي عميد الكلية بإهداء درع المؤتمر لرئيس الجامعة ولنائب رئيس الجامعة، كما قام رئيس الجامعة بتكريم رعاة المؤتمر من خارج الجامعة وإهدائهم درع المؤتمر.