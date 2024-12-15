ads
الأحد 15 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام لايبزيج في الدوري الألماني

عمر مرموش
عمر مرموش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجهاز الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت والذى يلعب له المحترف المصري عمر مرموش عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة لايبزيج، ضمن منافسات الجولة ال 14 من  الدوري الألماني.

تشكيل فريق فرانكفورت

حراسة المرمى: كيفين تراب

الدفاع: آرثر ثيات، روبين كوخ

الوسط: راسموس كريستنسن، هوجو لارسون، مو داهود

الهجوم: عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي، كان أوزون، ناثانيل براون، أنسجار كناوف. 

يدخل فرانكفورت المباراة بتشكيل هجومي قوي بقيادة النجم المصري عمر مرموش، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام خصم قوي مثل لايبزيج.

عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت لايبزيج تشكيل فريق فرانكفورت تشكيل هجومى الدوري الألماني