عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام لايبزيج في الدوري الألماني

أعلن الجهاز الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت والذى يلعب له المحترف المصري عمر مرموش عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة لايبزيج، ضمن منافسات الجولة ال 14 من الدوري الألماني.

تشكيل فريق فرانكفورت

حراسة المرمى: كيفين تراب

الدفاع: آرثر ثيات، روبين كوخ

الوسط: راسموس كريستنسن، هوجو لارسون، مو داهود

الهجوم: عمر مرموش، هوجو إيكيتيكي، كان أوزون، ناثانيل براون، أنسجار كناوف.

يدخل فرانكفورت المباراة بتشكيل هجومي قوي بقيادة النجم المصري عمر مرموش، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام خصم قوي مثل لايبزيج.